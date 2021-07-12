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Haiti'deki korkunç suikastin düğümü çözülüyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2021 16:26
Güncelleme:12.07.2021 16:54
Haiti devlet başkanı Jovenel Moiz'e yönelik suikast aydınlanıyor. Şimdiye kadar 19 yabancı paralı askerin gözaltına alındığı soruşturmada korkunç suikastin baş planlayıscısı olduğu gerekçesiyle ABD'de yaşayan bir doktor gözaltına alındı. O doktorun saldırganların, kaçmaya çalışırken ablukaya alındıklarında, ilk aradıkları isim olduğu iddia edildi.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti, devlet başkanı Jovenel Moiz'i hedef alan suikastin yankılarıyla çalkalanıyor.

Tam bir kaos durumunun hakim olduğu ülkede tüm gözler suikastin arkasındaki isimlere çevrildi. 2'si ABD vatandaşı 19 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı..

Ülke basınında çıkan haberlere göre Haitili yetkililer, Moize cinayetinin baş planlayıcısı olduğu gerekçesiyle ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Christian Emmanuel Sanon adında bir doktoru gözaltına aldı.

Saldırganların, kaçmaya çalışırken ablukaya alındıklarında, ilk olarak Emmanuel Sanon'u aradıkları iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Eşi ve çocuklarıyla birlikte 7 Temmuz gecesi evinde silahlı grupların saldırısına uğrayan Haiti devlet başkanı Jovenel Moiz vücuduna isabet eden 12 kurşunla yaşamını yitirmişti.

Olaydan saatler sonra saldırının yabancı askerler tarafından düzenlendiği duyurulmuştu.

Otopsi raporlarında ise Moiz'in öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığı tespit edilmişti.

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