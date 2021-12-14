14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 40 ölü

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 40 ölü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2021 16:11
Haiti'de akaryakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlama, faciaya yol açtı. Patlamada 40'ı aşkın insanın hayatını kaybettiği açıklandı. Patlamanın ardından onlarca kişinin de hastanelere taşındığı bildiriliyor.
Haiti’de korkunç patlama: En az 40 ölü
Haiti'de korkunç patlama: En az 40 ölü
Bu nasıl kuzgun!
Bu nasıl kuzgun!
Ukrayna’dan Rusya işgali uyarısı
Ukrayna'dan Rusya işgali uyarısı
ABD’deki hortum felaketi evleri yok etti
ABD'deki hortum felaketi evleri yok etti
Siyasetçiler ringe çıktı! Birbirleriyle kıyasıya dövüştükleri anlar kamerada!
Siyasetçiler ringe çıktı! Birbirleriyle kıyasıya dövüştükleri anlar kamerada!
7,3’lük deprem!
7,3'lük deprem!
Düğün şovu faciayla bitti
Düğün şovu faciayla bitti
İsveç’ten teröre 376 milyon dolarlık yardım!
İsveç'ten teröre 376 milyon dolarlık yardım!
Bu bir felaket! Kasabanın tamamı yok oldu
Bu bir felaket! Kasabanın tamamı yok oldu
Omicron nedeniyle ilk ölüm
Omicron nedeniyle ilk ölüm
Ermeni futbolcular’dan çirkin hareket!
Ermeni futbolcular'dan çirkin hareket!
Sörfçülerin dev dalgalarla dansı
Sörfçülerin dev dalgalarla dansı
Daha Fazla Video Göster