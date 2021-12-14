14 Aralık 2021, Salı
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Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 40 ölü
Haiti'de akaryakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlama, faciaya yol açtı. Patlamada 40'ı aşkın insanın hayatını kaybettiği açıklandı. Patlamanın ardından onlarca kişinin de hastanelere taşındığı bildiriliyor.