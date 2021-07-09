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Haiti Devlet Başkanı suikastında sır perdesi aralanıyor! 17 kişi yakalandı! İkisinin kimliği herkesi şoke etti

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Giriş: 09.07.2021 11:22
Dünya geçtiğimiz günlerde Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastı konuşuyor. Saldırıda hayatını kaybeden Devlet Başkanı Moise'nin katilleri için hükümet kırmızı alarm verdi. Ülkede peş peşe düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 kişinin kimliği gören herkesi şoke etti.
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