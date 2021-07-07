Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde suikaste uğradı

Son dakika haberi... Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde suikaste uğradığı bildirildi. A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre, "Haiti'de son zamanlarda silahlı saldırılar meydana geliyordu. Bu silahlı saldırıların ardında Fantom-509 olarak bilinen bir grup polis memuru var. Gözler bu gruba çevrildi." ifadelerini kullandı.

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