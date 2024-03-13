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Haiti çete isyanı başbakanı istifa ettirdi! Ülke savaş alanına döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 08:46
Güncelleme:13.03.2024 08:46
Silahlı çetelerin isyan başlattığı Haiti'de Başbakan Ariel Henry istifa ettiğini duyurdu. Karayip topluluğuna yapılan bildiri sonucu, ülke Cumhurbaşkanlığı Geçiş Konseyi tarafından yönetilecek. İstifa haberi ile silahlı çetelerin çatışmalara son vermesi bekleniyor.
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