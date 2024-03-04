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Haite’de 3 binden fazla mahkum firar etti! Barbekü lakaplı çete lideri hapishaneyi bastı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 16:50
Haiti'de silahlı çeteler hapishaneye baskın düzenledi. Saldırıda 3 binden fazla mahkum firar ederken, Haiti hükümeti ülkede olağanüstü hal ilan etti.
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