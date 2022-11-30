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Güzellik yarışmasında şoke eden anlar! Andrea Granados Victor çarpıldı
Meksika'nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması'nda ikinci olduktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıkan 22 yaşındaki yarışmacı Andrea Granados Victor, mikrofonu eline aldığı anda elektrik akımına kapıldı.
Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü.
"RESMEN ŞARJ OLDUM"
Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, bir kaç dakika sonra kendine geldi. Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, "Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim" dedi.
ELİNDE YANIK VAR
Olay sonrası muayene için hastaneye giden genç yarışmacı elinde oluşan yanık nedeniyle tedavi edildi.
Olayın açık havada yapılan yarışmadan önce yağmur yağması ve yarışmacının ayaklarının çıplak olması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.