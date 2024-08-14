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Güvenlik kaynaklarından Hamas değerlendirmesi! Gazze'de ateşkes mümkün mü?

Güvenlik kaynaklarından Hamas değerlendirmesi! Gazze'de ateşkes mümkün mü?

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 18:21
Gazze'de 7 Ekim’den beri süren insanlık dramı son bulacak mı? Güvenlik kaynakları yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. İşte detaylar…
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Güvenlik kaynaklarından Hamas değerlendirmesi!
Güvenlik kaynaklarından Hamas değerlendirmesi!
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