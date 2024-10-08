Guterres basın toplantısında “Gerçekten yıkıcı sonuçları olacak topyekun bir savaşın eşiğindeyiz”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, "Gerçekten yıkıcı sonuçları olacak topyekun bir savaşın eşiğindeyiz” ifadelerini kullanarak, "Orta Doğu'daki çatışma her geçen saat daha da kötüye gidiyor” dedi. Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendiren Guterres, özellikle Gazze'deki insani durumun vahim bir noktaya ulaştığını belirterek, "Gazze'deki kabus şimdi başlıyor" dedi.

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