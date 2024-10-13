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Güney Lübnan’a yeni saldırıdan ilk görüntüler!

Güney Lübnan’a yeni saldırıdan ilk görüntüler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 01:27
Katil İsrail ordusu güney Lübnan’daki üsse 2 saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Saldırıya dair ilk görüntüler A Haber ekranlarında yayınlandı…
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Güney Lübnan’a yeni saldırıdan ilk görüntüler!
Güney Lübnan’a yeni saldırıdan ilk görüntüler!
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