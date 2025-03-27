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Güney Kore’deki orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi!

Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 28'e yükseldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 18:25
Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan orman yangınları tüm çabalara rağmen söndürülemiyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre ülke tarihinin en büyük orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarının benzeri görülmemiş bir hızla yayılması nedeniyle ülke genelinde çok sayıda can kaybının yaşandığı kritik bir durumdayız" ifadelerini kullandı.
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Güney Kore’deki orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi!
Güney Kore’deki orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi!
Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 28'e yükseldi!
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