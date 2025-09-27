Güney Kore’de veri merkezindeki yangın hayatı felç etti

Güney Kore'nin Daejeon kentindeki Ulusal Bilgi Kaynakları Hizmetleri adlı veri merkezinde yangın paniği yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, çalışanların kesintisiz güç kaynağı bataryalarından birini 5'nci kattan zemin kata taşıdığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Bir çalışanın kolunda ve yüzünde 1'inci derece yanıklar oluşmasına yol açan yangının, yaklaşık 10 saat sonra, yerel saat ile 06.30 sıralarında kontrol alınabildiği açıklandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun duman ve yangının yeniden başlama riski nedeniyle binaya girmekte zorlandığı, ancak duman ile iç ısı azaldıktan sonra içerideki 400 bataryayı suya batırarak binadan çıkarmayı planladığı kaydedildi. Veri merkezindeki hasarın onarımının uzun zaman alabileceği ifade edildi.

