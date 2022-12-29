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Güney Kore'de tünelde yangın: 5 ölü

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Giriş: 29.12.2022 13:57
Güney Kore'de bir tünelde yangın çıktı. Yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
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Tünelde yangın çıktı: 5 ölü
Tünelde yangın çıktı: 5 ölü
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