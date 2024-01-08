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Güney Kore’de korkutan patlama! Alevler çevreyi sardı

İHA
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Giriş: 08.01.2024 12:45
Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde, bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada çevreyi alevler sardı, 5 kişi yaralandı.
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