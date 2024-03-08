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Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye yardım! AB Komisyonu Başkanı: yardım koridoru hafta sonu açılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 16:30
Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye yardım ulaştıracak koridorun hafta sonu açılacağını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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