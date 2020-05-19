19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Güney Kıbrıs'ta para nakil aracına baltalı soygun | Video

Güney Kıbrıs'ta para nakil aracına baltalı soygun | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2020 16:09
Güncelleme:19.05.2020 16:09
Güney Kıbrıs'ta para nakil aracını baltayla soyan 3 kişi 52 bin euroyu alarak kayıplara karıştı. Rum Kesimi'nde Ay Demet bölgesinde bir fırının önünde duran para transfer aracına balta ile saldırdı. Soyguncular araçtaki 52 bin euroyu çalarak kayıplara kaçtı. Rum polisi, bölgeden kaçan soyguncuların peşine takıldı. Bir taksi ile Baf İlçesi'ne kaçan Rumlar, polis tarafından köşeye sıkıştırıldı. Taksiden inerek kaçan 3 Rum'un 2'si yakalanırken; biri ise olay yerinden kaçmayı başardı. Para transfer aracından çalınan 52 bin euro taksinin içerisinde bulundu.
Oara nakil aracına baltalı soygun
Oara nakil aracına baltalı soygun
O şehri sis yuttu
O şehri sis yuttu
Libya ordusundan Hafter'e yeni şok!
Libya ordusundan Hafter'e yeni şok!
Libya Hafter'in harp sistemini vurdu
Libya Hafter'in harp sistemini vurdu
Trump çareyi Müslüman doktorda buldu
Trump çareyi Müslüman doktorda buldu
Rusya’da tüyler ürperten görüntü
Rusya’da tüyler ürperten görüntü
Baykar Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor!
Baykar Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor!
İran’da şoke eden görüntü! Böyle tören görülmedi | Video
İran’da şoke eden görüntü! Böyle tören görülmedi | Video
İtalya'da normalleşmede 3’üncü aşama!
İtalya'da normalleşmede 3’üncü aşama!
UMH birlikleri görüntüleri paylaştı
UMH birlikleri görüntüleri paylaştı
Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü
Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü
Savaş uçağı düştü! Pilot son anda...
Savaş uçağı düştü! Pilot son anda...
Daha Fazla Video Göster