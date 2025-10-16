16 Ekim 2025, Perşembe

Güney Kıbrıs silahlanmaya hız verdi! Rumlar silahları ABD ve İsrail’den mi alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 12:30
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi silahlanmaya hız verdi. Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas "Artık saldırı amaçlı silahlanmanın vakti geldi." ifadesini kullandı. Peki Rumlar silahları kimden temin edecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsi aktardı.
