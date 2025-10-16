16 Ekim 2025, Perşembe
Dünya Videoları
Güney Kıbrıs silahlanmaya hız verdi! Rumlar silahları ABD ve İsrail'den mi alacak?
Güney Kıbrıs silahlanmaya hız verdi! Rumlar silahları ABD ve İsrail'den mi alacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 12:30
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi silahlanmaya hız verdi. Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas "Artık saldırı amaçlı silahlanmanın vakti geldi." ifadesini kullandı. Peki Rumlar silahları kimden temin edecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsi aktardı.
