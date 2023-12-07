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Güney Amerika’da gerilim tırmanıyor! Venezuela lideri Maduro tartılmalı bölgeyi ülkesine dahil etti!

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Giriş: 07.12.2023 16:02
Venezuela ile komşusu Guyana arasında yüzyıldan fazladır süren ihtilaflı "Esequibo" anlaşmazlığı büyüyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Esequibo bölgesini kendi topraklarına dahil ettiklerini açıkladı.
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