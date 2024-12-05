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Gündem Suriye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antonio Guterres ile görüştü

Gündem Suriye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antonio Guterres ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.12.2024 19:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu, “MGK toplantısında Başkan Erdoğan Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti. Oldukça önemli bir ifade ve vurgu.” İfadelerini kullandı.
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