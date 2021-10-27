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Guatemala'da kanlı bir imparatorluk: La Patrona!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.10.2021 11:42
Dünyanın en korkulan çete liderlerinden biri "Kadın El Chapo" olarak anılan "La Patrona" 2 kez hapisten kaçmayı başardı. Guatemala'da siyasi kariyere bile atılan La Patrona adeta bir suç makinesi. 2017'de 2. kez hapisten kaçan ancak haftalar sonra yakalanan La Patrona'nın hikayesi dünya basınında gündem oldu.
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