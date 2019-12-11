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11.12.2019

Greta Thunberg'ın şok görüntüleri ortaya çıktı

Dünyaya çevreci diye tanıtılmaya çalışılan ‘proje kız’ Greta Thunberg'ın şok görüntüleri ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmasıyla gündeme oturan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'ın kameralar karşısında uzun namlulu silahla atış yapması tartışma konusu oldu. Thunberg'ın uzun namlulu silahla atış yaparkenki görüntülerinden silah konusunda eğitimli olduğu gözüküyor. İsveç basını 16 yaşındaki Thunberg'in arkasında Macar Yahudi’si George Soros’un olduğunu yazmıştı.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMİŞTİ

Aralarında İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in de bulunduğu 16 çocuk, Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülke hakkında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle BM'ye şikayet etti. BM'ye sunulan resmi şikayet dilekçesinde Türkye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin de yer alıyor. Ancak dünyanın en büyük karbon salınımı yapan iki ülkesi olarak göze çarpan ABD ve Çin ise şikayet listesinde yer almadı. Üstelik ABD ve Çin, uluslararası arenada küresel ısınmaya karşı imzalanan sözleşmeye destek vermeyen ülkeler olarak dikkat çekmişti.

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