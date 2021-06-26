Gözler gördükleri karşısında fal taşı gibi açıldı! Korku dolu anlar! Gökyüzünde aniden ortaya çıktı

Avrupa'nın göbeğini hortum vurdu. Hortum, Doğu Londra'daki Barking ve Dagenham'ı vurdu ve binlerce sterlin değerinde hasara neden oldu. Bölge halkı aniden ortaya çıkan ve şehri birbirine katan hortum karşısından büyük korku ve panik yaşadı. İşte o görüntüler...