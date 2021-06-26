26 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Gözler gördükleri karşısında fal taşı gibi açıldı! Korku dolu anlar! Gökyüzünde aniden ortaya çıktı

Gözler gördükleri karşısında fal taşı gibi açıldı! Korku dolu anlar! Gökyüzünde aniden ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2021 16:24
Avrupa'nın göbeğini hortum vurdu. Hortum, Doğu Londra'daki Barking ve Dagenham'ı vurdu ve binlerce sterlin değerinde hasara neden oldu. Bölge halkı aniden ortaya çıkan ve şehri birbirine katan hortum karşısından büyük korku ve panik yaşadı. İşte o görüntüler...
Korku dolu anlar! Gökyüzünde aniden ortaya çıktı
Korku dolu anlar! Gökyüzünde aniden ortaya çıktı
KKTC'den AB’ye tepki!
KKTC'den AB’ye tepki!
Rusya'nın tek dozluk Kovid-19 aşısına onay
Rusya'nın tek dozluk Kovid-19 aşısına onay
Dünyanın konuştuğu cinayette karar çıktı!
Dünyanın konuştuğu cinayette karar çıktı!
Almanya'da kanlı saldırı anı
Almanya'da kanlı saldırı anı
Çöken binanın enkazından böyle kurtarıldı
Çöken binanın enkazından böyle kurtarıldı
Dünyanın gözü Miami'de! 99 kişiden haber alınamıyor
Dünyanın gözü Miami'de! 99 kişiden haber alınamıyor
İsrail'den yeniden maske kararı!
İsrail'den yeniden maske kararı!
Sesleri duyunca terk ettiler! Böyle çöktü
Sesleri duyunca terk ettiler! Böyle çöktü
Haber yapmak için gitti! Olayın kahramanı oldu
Haber yapmak için gitti! Olayın kahramanı oldu
İsrail'de keşfedilmemiş bir insan türüne rastlandı!
İsrail'de keşfedilmemiş bir insan türüne rastlandı!
Sokakları birbirine kattı
Sokakları birbirine kattı
Daha Fazla Video Göster