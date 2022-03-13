13 Mart 2022, Pazar
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Görüntüler paylaşıldı! Rusya Ukrayna'nın saha komutanlığını işte böyle yok etti
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saha komutanlığının imha edildiği anların görüntülerini paylaştı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, atışın yüksek hassasiyetli, yarı otomatik lazer güdümlü, topçu silah sistemi Krasnopol ile yapıldığı belirtildi.