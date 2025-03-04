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Göle düşen ayı polis böyle kurtardı

Göle düşen ayı polis böyle kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 09:10
Zavallı at gölün üzerindeyken buzun kırılmasıyla suya düşüp mahsur kaldı. İmdadına polis yetişti. Görüntüler ABD'de kayda geçti. Dondurucu soğukta kalan at hipotermi tehlikesi geçirdi. Polis ekibi onu sudan çıkarmak için uzun süre uğraştı. Çabalar sonuç verdi. Kurtulan at şimdi veterinerde tedavi altında ve durumu iyi.
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