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Golan Tepeleri'ne saldırıda hedef Dürziler mi Hizbullah mı?

Golan Tepeleri'ne saldırıda hedef Dürziler mi Hizbullah mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 23:29
Katil İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine yönelik düzenlenen roket saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 24 kişi yaralandı. Saldırıda ölenlerin Dürzi olduğu bildirildi. İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı. Ancak Lübnan Hizbullahı meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı. İsrail Savunma Bakanı Katz ise, "Tüm kırmızı çizgileri aştılar. Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız." dedi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayı A Haber canlı yayınında anlatan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in içinde yaşayan Dürzi toplumunun yaşadığı rahatsızlıktan bahsetti.
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