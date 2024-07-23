Wingsuit adlı kostümü giydiler. Gökyüzünde kuş gibi uçtular. Çin'de kayda geçen bu görüntülerde 6 profesyonel sporcu saatte 245 kilometre hıza ulaşarak uçtu. Arkalarında duman bırakarak görsel bir şova da imza attılar.

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