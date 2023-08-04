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Gökyüzünde aniden bir ışık topu fırladı! UFO olabilir tartışmasına neden oldu

A Haber
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Giriş: 04.08.2023 11:32
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kayda geçen görüntüler tartışma yarattı. Görüntülerde fırtına sırasında denizin üzerinde süzülen bir hareketlilik kaydedildi.
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