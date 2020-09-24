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Gökten kül yağdı! Göz gözü görmedi
Ekvador'un Guayaquil kentinin doğusundaki Sangay Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle 4 eyalette kül yağdı. Çok sayıda tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.
Ekvador'un merkezinde bulunan Sangay Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu, ülkenin 4 eyaletinde kül yağdı.
Ekvador medyası, kül yağmurlarından en çok etkilenen eyaletlerin Chimbarazo ve Bolivar olduğunu, Guayas ve Los Rios bölgelerinde çok sayıda tarım alanının zarar gördüğünü duyurdu.