Göktaşından örnek toplayan kapsül Dünya’ya döndü! NASA: Devasa göktaşı 2182’de Dünya’ya çarpabilir

NASA'nın 2016'da uzaya fırlattığı keşif kapsülü, Bennu göktaşından topladığı örnekle Dünya'ya döndü. Beraberinde kritik bir uyarıyı da getiren uzay aracının elde ettiği verilere göre, söz konusu göktaşı 2182'de gezegenimize çarpabilir.

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