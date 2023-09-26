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Göktaşından örnek toplayan kapsül Dünya’ya döndü! NASA: Devasa göktaşı 2182’de Dünya’ya çarpabilir

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Giriş: 26.09.2023 16:55
NASA'nın 2016'da uzaya fırlattığı keşif kapsülü, Bennu göktaşından topladığı örnekle Dünya'ya döndü. Beraberinde kritik bir uyarıyı da getiren uzay aracının elde ettiği verilere göre, söz konusu göktaşı 2182'de gezegenimize çarpabilir.
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