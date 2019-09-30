30 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.09.2019

Gökdelenlerin arasında süzülen kargo uçağı yürekleri ağza getirdi

Avustralya’da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Her yıl düzenlenen hava şovuna katılımın hayli yüksek olduğu açıklandı.

Avustralya'nın Brisbane kentinde her yıl düzenlenen 'Brisbane Air Show 2019'a C-17A Globemaster tipi askeri kargo uçağı damga vurdu. Gökdelenlerin arasından alçak uçuş yapan kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

O anlar, amatör kameralarca kaydedildi. Yerel medya, C-17A kargo uçağının rotasının daha önceden belirlendiğini ve olası bir acil durumda, ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen gösteride, FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı da gösteri uçuşu yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD hava üssüne saldırı
ABD hava üssüne saldırı
Suudi Arabistan tren istasyonunda yangın
Suudi Arabistan tren istasyonunda yangın
Minibüse silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Minibüse silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Hong Kong’da göstericiler polisle çatıştı
Hong Kong’da göstericiler polisle çatıştı
Elindeki satırla polis merkezine girince...
Elindeki satırla polis merkezine girince...
Eski başkanın evine operasyon! Tonlarca altın...
Eski başkanın evine operasyon! Tonlarca altın...
Deniz ortasında dehşet anları!
Deniz ortasında dehşet anları!
Dik baktı, direğe çarptı
Dik baktı, direğe çarptı
Rusya 'Avcı'nın görüntülerini ilk kez yayınladı
Rusya 'Avcı'nın görüntülerini ilk kez yayınladı
Netflix skandal bölünmüş Türkiye haritası!
Netflix skandal bölünmüş Türkiye haritası!
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya giden çocuğu gözaltına aldı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya giden çocuğu gözaltına aldı
Rusya'dan Pasifik'te gövde gösterisi
Rusya'dan Pasifik'te gövde gösterisi
Daha Fazla Video Göster