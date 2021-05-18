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Göçmenler yüzerek İspanya'ya sığındı

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Giriş: 18.05.2021 22:30
Güncelleme:18.05.2021 22:30
İspanya'da göçmen krizi yaşanıyor. Son 24 saat içerisinde yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yüzerek İspanya'ya bağlı Keuta'ya geçti. İspanya ise göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceğini duyurdu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, aralarında geniş ailelerin ve 700 kadar çocuğun da olduğu yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin, 17 Mayıs'ta gece yarısı saat 02.00'den itibaren yüzerek, bazılarının ise Tarajal dalgakıranının olduğu yerden yürüyerek Ceuta tarafına geçmeye başladığı, 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fas güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek için hiçbir şey yapmadığı iddia edilen haberlerde, sadece bir gün içinde yaşanan düzensiz göçmen akını sonrasında Ceuta'daki göçmen barınma merkezlerinde yer kalmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ceuta yerel yönetimi kaynakları, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında bazı düzensiz göçmenlerin sanayi sitesindeki depolarda tutulduklarını bildirdi.

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