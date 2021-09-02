02 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Göçmenler Paris’te çadır kurdu! Acil barınma talebi istediler

Göçmenler Paris’te çadır kurdu! Acil barınma talebi istediler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2021 16:40
Fransa'da aylardır sokaklarda kalan 600 göçmen ve evsiz Paris'te valilik binası önünde çadır kurdu. Çoğu Afrikalı olan düzensiz göçmenler, "Acil barınma" talebinde bulundu. Göçmenlere yardım derneğinden yapılan açıklamada "Yerleri sokak değil, sabit konut ve okul" ifadesi kullanıldı. Şimdi dernekler göçmenlere konut sağlanması için çaba sarf ediyor. Bu eylemin evsizler için yapılan 10'uncu eylem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 2020'den bu yana yapılan eylemler sayesinde 3 bin 600'den fazla evsize barınma sağlandığı açıklandı. Verilere göre ülkede 3 milyondan fazla boş ev bulunuyor. Dernek temsilcileri, göçmenlerin bu dairelere yerleştirilmesi çağrısı yapıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Göçmenler Paris’te çadır kurdu!
Göçmenler Paris’te çadır kurdu!
İngiltere’den Taliban itirafı: Yanıldık
İngiltere'den Taliban itirafı: Yanıldık
Çalışmaları A Haber görüntüledi
Çalışmaları A Haber görüntüledi
Kabil Havalimanı’nda uçuşlar başlıyor
Kabil Havalimanı'nda uçuşlar başlıyor
Almanya’dan Taliban açıklaması: Kaçış yok
Almanya'dan Taliban açıklaması: Kaçış yok
ABD’nin en uzun savaşı
ABD’nin en uzun savaşı
Kayıp nesil: Mülteciler ve çocukları
Kayıp nesil: Mülteciler ve çocukları
İda kasırgası New York’u vurdu | New York ve New Jersey’de ‘’Acil durum’’ ilanı
İda kasırgası New York’u vurdu | New York ve New Jersey’de ‘’Acil durum’’ ilanı
Yüzlerce Afgan çadırlarda yaşıyor
Yüzlerce Afgan çadırlarda yaşıyor
Yerçekimsiz ortamda pizza gecesi
Yerçekimsiz ortamda pizza gecesi
A Haber patlamanın enkazını görüntüledi
A Haber patlamanın enkazını görüntüledi
Kıyamet! Tüm şehir sular altında kaldı
Kıyamet! Tüm şehir sular altında kaldı
Daha Fazla Video Göster