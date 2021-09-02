Göçmenler Paris’te çadır kurdu! Acil barınma talebi istediler

Fransa'da aylardır sokaklarda kalan 600 göçmen ve evsiz Paris'te valilik binası önünde çadır kurdu. Çoğu Afrikalı olan düzensiz göçmenler, "Acil barınma" talebinde bulundu. Göçmenlere yardım derneğinden yapılan açıklamada "Yerleri sokak değil, sabit konut ve okul" ifadesi kullanıldı. Şimdi dernekler göçmenlere konut sağlanması için çaba sarf ediyor. Bu eylemin evsizler için yapılan 10'uncu eylem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 2020'den bu yana yapılan eylemler sayesinde 3 bin 600'den fazla evsize barınma sağlandığı açıklandı. Verilere göre ülkede 3 milyondan fazla boş ev bulunuyor. Dernek temsilcileri, göçmenlerin bu dairelere yerleştirilmesi çağrısı yapıyor.

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