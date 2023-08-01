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Gizli tesisleri gösteren harita skandalı! Bakanlık askeri tesisleri gizlemeyi unuttu

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Giriş: 01.08.2023 09:35
Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın gündeminde Savunma Bakanlığının yaptığı bir paylaşım var. O paylaşımda gizli olması gereken tesisler harita üzerinde gösterildi. İşte ülkeyi karıştıran o fotoğraf.
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Gizli tesisleri gösteren harita skandalı!
Gizli tesisleri gösteren harita skandalı!
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