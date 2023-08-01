Gizli tesisleri gösteren harita skandalı! Bakanlık askeri tesisleri gizlemeyi unuttu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın gündeminde Savunma Bakanlığının yaptığı bir paylaşım var. O paylaşımda gizli olması gereken tesisler harita üzerinde gösterildi. İşte ülkeyi karıştıran o fotoğraf.

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