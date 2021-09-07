Gine'de askeri darbe | Darbeye liderlik eden albay Fransız vatandaşı

5 Eylül’de askeri darbeyle sarsılan Gine’de cunta yönetimi, hükümet yetkililerine yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. Bakanlardan seyahat belgeleri ve makam araçlarını teslim etmeleri istendi. Gine Ordusu kısa bir süre içerisinde geçiş hükümetinin de kurulacağını açıkladı.