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Gine'de askeri darbe | Darbeye liderlik eden albay Fransız vatandaşı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.09.2021 14:17
Güncelleme:07.09.2021 14:17
5 Eylül’de askeri darbeyle sarsılan Gine’de cunta yönetimi, hükümet yetkililerine yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. Bakanlardan seyahat belgeleri ve makam araçlarını teslim etmeleri istendi. Gine Ordusu kısa bir süre içerisinde geçiş hükümetinin de kurulacağını açıkladı.
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