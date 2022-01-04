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Giderek yoksullaşan ABD gerçekleri boş masalları bitirdi: Asgari ücret alıyorsanız 2 odalı ev bile tutamazsınız

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Giriş: 04.01.2022 12:34
Dünyanın "süper gücü" olarak bilinçaltına yerleşen ABD, birçok insanın hayalini süslüyor. Sosyal medya ve kimi çevreler tarafından Amerikan ekonomisinin gücüne vurgu yapmak için “ABD’de 3 kuruş kazanan herkes evini arabasını alıyor yılda 2 kere tatile çıkıyor” yalanı her dönemde yüksek sesle dile getirildi. Peki, gerçek böyle mi? Artan enflasyon ve gittikçe fakirleşen ABD'nin yoksullaşan halkı gerçekleri dünyaya böyle duyurdu: ABD'de asgari ücret kazanıyorsanız 2 odalı ev bile tutamazsınız...
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