Gıda krizi Almanya'yı vurdu! Marketlerde tek ürün sınırlaması

Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan gıda krizi, Almanya'yı da vurdu. Ülkedeki süpermarket devleri, bazı ürünlerin satışını sınırladı. Özellikle yağ, makarna ve unda büyük sıkıntı yaşanıyor. A Haber Almanya'nın krizini Almanlara sordu. İşte Fatih Yılmaz'ın özel haberi...

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