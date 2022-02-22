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Gezi teknesinden çığlıklar yükseldi! Katil balina böyle kovaladı

İHA
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Giriş: 22.02.2022 16:09
Son dakika dünya haberleri... Meksika'da turistlerin gezi teknesi katil balina tarafından kovalandı. O anlarda paniğe kapılan turistler çığlık attı. İşte sosyal medyadan paylaşılan o görüntüler...
Çığlıklar yükseldi! Katil balina... ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ! KATİL BALİNA...

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Çığlıklar yükseldi! Katil balina...
Çığlıklar yükseldi! Katil balina...
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