22 Şubat 2022, Salı
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Gezi teknesinden çığlıklar yükseldi! Katil balina böyle kovaladı
Son dakika dünya haberleri... Meksika'da turistlerin gezi teknesi katil balina tarafından kovalandı. O anlarda paniğe kapılan turistler çığlık attı. İşte sosyal medyadan paylaşılan o görüntüler...