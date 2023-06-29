29 Haziran 2023, Perşembe
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General Surovikin Wagner krizini biliyor muydu? General Surovikin gözaltına mı alındı?
Wagner krizi sonrasında Batı basının Rus ordusu içindeki bazı üst düzey isimlerin krizden önceden haberleri olduğunu yazdı. O isimlerden biri de Putin'in en yakınındaki komutanlardan olan Surovikin'di. Generalin bir haftadır kameraların karşısına geçmemesi de gözaltında mı sorusunu gündeme getirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov ise iddiaları yalanladı.