24 Aralık 2021, Cuma
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Gece yarısı baskın yaparak çocukları katlettiler! İşte dünyanın konuştuğu vahşetten yeni detaylar
Haziran ayında Burkina Faso'daki katliamın yeni detayları dünya basınını şoka soktu. 200'e yakın kişinin düzenlenen baskında öldürüldüğü belirtilirken aralarında onlarca çocuğun olduğu ortaya çıktı. 2 gece boyunca süren katliamı kimin gerçekleştirdiğiyse belirsizliğini koruyor.