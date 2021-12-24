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Gece yarısı baskın yaparak çocukları katlettiler! İşte dünyanın konuştuğu vahşetten yeni detaylar

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Giriş: 24.12.2021 14:06
Haziran ayında Burkina Faso'daki katliamın yeni detayları dünya basınını şoka soktu. 200'e yakın kişinin düzenlenen baskında öldürüldüğü belirtilirken aralarında onlarca çocuğun olduğu ortaya çıktı. 2 gece boyunca süren katliamı kimin gerçekleştirdiğiyse belirsizliğini koruyor.
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