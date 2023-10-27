28 Ekim 2023, Cumartesi
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Gazze'ye canlı yayında en ağır bombardıman! Gök kızıla döndü her bir noktaya ölüm yağdı!
Katil İsrail Gazze'deki insanlık dışı katliamında 21 gün geride kalırken, sivil halka yönelik yoğun bombardıman en şiddetli noktasına ulaşmış durumda. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, canlı yayında dakikalarda boyunca süren hava saldırısı gözler önüne serdi. İşte o anlar…