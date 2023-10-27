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Gazze'ye canlı yayında en ağır bombardıman! Gök kızıla döndü her bir noktaya ölüm yağdı!

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Giriş: 27.10.2023 19:39
Katil İsrail Gazze'deki insanlık dışı katliamında 21 gün geride kalırken, sivil halka yönelik yoğun bombardıman en şiddetli noktasına ulaşmış durumda. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, canlı yayında dakikalarda boyunca süren hava saldırısı gözler önüne serdi. İşte o anlar…
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