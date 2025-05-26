26 Mayıs 2025, Pazartesi
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Gazze’ye bugünden itibaren yardım götürülecek! 5 günde 1 milyon Gazzeliye yardım ulaşılacak
Gazze'ye bombalar yağarken Filistinliler açlığın pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Günlerce yemek bulamayan bir damla suya hasret kalan çocuklar açlıktan can veriyor. Yaşanan bu dramın ortasında bugün gelen haberler umutları bir kez daha yeşertti. Gazze şeridine yardımların bugün tekrar başlayacağı duyuruldu.