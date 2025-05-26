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Gazze’ye bugünden itibaren yardım götürülecek! 5 günde 1 milyon Gazzeliye yardım ulaşılacak

Gazze’ye bugünden itibaren yardım götürülecek! 5 günde 1 milyon Gazzeliye yardım ulaşılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 11:02
Gazze'ye bombalar yağarken Filistinliler açlığın pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Günlerce yemek bulamayan bir damla suya hasret kalan çocuklar açlıktan can veriyor. Yaşanan bu dramın ortasında bugün gelen haberler umutları bir kez daha yeşertti. Gazze şeridine yardımların bugün tekrar başlayacağı duyuruldu.
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Gazze’ye bugünden itibaren yardım götürülecek! 5 günde 1 milyon Gazzeliye yardım ulaşılacak
Gazze’ye bugünden itibaren yardım götürülecek!
Gazze’ye bugünden itibaren yardım götürülecek!
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