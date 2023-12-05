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Gazze'ye 50 ton bomba atıldı

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Giriş: 05.12.2023 16:19
İsrail Gazze'de sivilleri bombalamayı sürdürüyor. An itibariyle neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
Gazze’ye 50 ton bomba atıldı
Gazze'ye 50 ton bomba atıldı
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