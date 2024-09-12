Gazze'ye 3 koldan saldırı! İsrail 6 BM personelini de öldürdü

İsrail'in Gazze'ye 11 aydır sürdürdüğü saldırılarda katledilen Filistinlilerin sayısı 41 bini geçmiş durumda. Son olarak okula düzenlenen saldırıda ölenlerin arasında 6 BM personeli de var. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Tel Aviv'den son durumu aktardı.

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