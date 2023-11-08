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Gazze’nin solan çiçekleri! Soykırıma sessiz kalan dünyanın elinde bu çocukları kanı var

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Giriş: 08.11.2023 16:50
İsrail soykırımına seyirci kalanların ellerinde bu miniklerin kanı var. Mücahid'i 7 yaşında katlettiler. Maria ilk doğum gününü göremedi. Ömer, Gada, Betül, Ahmed kardeştiler, birbirlerine sarılmış halde bulundular. Katil İsrail hepsini soldurdu. Gazze bebek mezarlığına döndü.
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