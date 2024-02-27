Gazze'nin özgürlüğü için kendisini yakarak intihar etti! ABD'li askerin son sözleri hafızalara kazındı: Soykırıma ortak olmayacağım

ABD'nin başkenti Washington'da dün İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ABD Hava Kuvvetleri görevlisi Aaron Bushnell'in hayatını kaybettiği açıklandı. 25 yaşındaki askerin İsrail'in Gazze soykırımına lanet yağdırmış, "Soykırıma ortak olmayacağım" diyerek benzin döküp kendini yakmıştı. Ölen Bushnell'in son mesajları ortaya çıkarken, Arap Baharı vurgusu da dikkat çekti.