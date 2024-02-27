27 Şubat 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Gazze'nin özgürlüğü için kendisini yakarak intihar etti! ABD'li askerin son sözleri hafızalara kazındı: Soykırıma ortak olmayacağım
ABD'nin başkenti Washington'da dün İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ABD Hava Kuvvetleri görevlisi Aaron Bushnell'in hayatını kaybettiği açıklandı. 25 yaşındaki askerin İsrail'in Gazze soykırımına lanet yağdırmış, "Soykırıma ortak olmayacağım" diyerek benzin döküp kendini yakmıştı. Ölen Bushnell'in son mesajları ortaya çıkarken, Arap Baharı vurgusu da dikkat çekti.