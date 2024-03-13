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Gazze’nin çaresiz çocukları! 5 aydır 2 milyon sivil açlığın pençesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 13:34
İnsani kriz Gazze şeridinin her noktasında derinleşiyor. İsrail bölgeye yardımların girmesini kısıtlarken çok sayıda kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise açlığın pençesinde yaşam mücadelesi veriyor.
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