Gazze’nin çaresiz çocukları! 5 aydır 2 milyon sivil açlığın pençesinde

İnsani kriz Gazze şeridinin her noktasında derinleşiyor. İsrail bölgeye yardımların girmesini kısıtlarken çok sayıda kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise açlığın pençesinde yaşam mücadelesi veriyor.

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