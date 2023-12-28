28 Aralık 2023, Perşembe
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Gazzelileri katledip organlarını çaldılar
Siyonist İsrail, Gazze’deki savaş suçlarına yenilerini ekliyor. İsrail’in katlettikten sonra cesetlerini alıkoyduğu Filistinlilerin organlarını çaldığı belgelendi. Vahşet, önceki gün teslim edilen 80 cenaze incelenince ortaya çıktı.