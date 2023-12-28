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Gazzelileri katledip organlarını çaldılar

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Giriş: 28.12.2023 07:53
Güncelleme:28.12.2023 07:53
Siyonist İsrail, Gazze’deki savaş suçlarına yenilerini ekliyor. İsrail’in katlettikten sonra cesetlerini alıkoyduğu Filistinlilerin organlarını çaldığı belgelendi. Vahşet, önceki gün teslim edilen 80 cenaze incelenince ortaya çıktı.
Gazzelileri katledip organlarını çaldılar
Gazzelileri katledip organlarını çaldılar
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