03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Gazzeliler yine göçe zorlandı! Binlerce insan ölüme karşı göç yolunda
37 bin 925 sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de havadan ve karadan İsrail’in saldırıları kesintisiz devam ediyor. Durmak bilmeyen işgal ordusu bu kez Han Yunus'un kentinin boşaltılmasını istedi. İnsanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.