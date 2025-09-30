Gazzeliler, Trump'ın planına tepkili: "Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı"

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sunduğu Gazze Planı'na tepki göstererek, "Bunun Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı" olduğunu vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN