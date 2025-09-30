30 Eylül 2025, Salı

Gazzeliler, Trump’ın planına tepkili: Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı

Gazzeliler, Trump'ın planına tepkili: "Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 18:29
Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sunduğu Gazze Planı'na tepki göstererek, "Bunun Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı" olduğunu vurguladı.
