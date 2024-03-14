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Gazzeliler iftarda yemek bulamıyor! Soykırım gölgesinde oruç tutuyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 19:05
Gazze'de halk, kıtlığın gölgesinde oruç tutuyor. Şanslı olanlar iftarda bir tas çorba, bir kap pilav bulabiliyor. Ancak tüm Gazzeliler bu kadar şanslı değil. Filistinliler her gün nelerle yüzleşiyor A Haber ekranlarında...
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