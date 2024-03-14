Gazzeliler iftarda yemek bulamıyor! Soykırım gölgesinde oruç tutuyorlar

Gazze'de halk, kıtlığın gölgesinde oruç tutuyor. Şanslı olanlar iftarda bir tas çorba, bir kap pilav bulabiliyor. Ancak tüm Gazzeliler bu kadar şanslı değil. Filistinliler her gün nelerle yüzleşiyor A Haber ekranlarında...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN